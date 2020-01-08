قفزت أسعار النفط اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أشهر، بعد أن أطلقت إيران عشرات الصواريخ على القوات الأمريكية في العراق، ردا على غارة أمريكية اغتالت قائد قوات القدس للحرس الثوري قاسم سليماني الجمعة الماضية.

وأوردت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية - على موقعها الإلكتروني - أنه خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، ارتفع خام برنت، وهو مؤشر النفط الدولي، بنسبة 6ر3 بالمائة في وقت مبكر من الجلسة قبل التداول ليصل عند 19ر69 دولار. وتراجعت العقود الآجلة لأسهم ستاندرد آند بورز 500 مبدئيًا بنسبة 6ر1 بالمائة ولكن هذا التراجع انخفض بنسبة 3ر0 بالمائة.

وسعى المستثمرون إلى شرائح أكثر أمانًا في الأسواق متأثرين بأنباء الهجوم الصاروخي. وارتفع سعر الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه ملاذ في أوقات انعدام اليقين، إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من سبع سنوات، حيث ارتفع بنسبة 2ر2 في المائة إلى 18ر1608 دولار للأوقية. وارتفع الذهب في أسيا واحد في المائة إلى 63ر1590 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 7899ر1 في المائة بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في شهر واحد، في حين استقر الين الياباني أمام الدولار بعد ارتفاعه في الصباح الباكر.

وارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط حوالي دولارين بما يقرب من ثلاثة بالمئة مسجلة 30ر64 دولار للبرميل. وقارب الخام في وقت سابق 85ر65 دولار، في أقوى سعر له منذ أواخر ابريل من العام الماضي.

وقال الجيش الأمريكي إن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين بالعراق على الاقل، في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي).