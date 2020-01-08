 فصيل تدعمه إيران في العراق يتعهد برد عراقي على هجوم أمريكي - بوابة الشروق
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فصيل تدعمه إيران في العراق يتعهد برد عراقي على هجوم أمريكي

قيس الخزعلي
قيس الخزعلي
بغداد (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 1:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 1:13 م

قيس الخزعلي زعيم جماعة عصائب أهل الحق التي تدعمها إيران في العراق يتحدث خلال مقابلة مع رويترز في العراق في صورة من أرشيف رويترز.
قال قيس الخزعلي زعيم جماعة عصائب أهل الحق التي تدعمها إيران في العراق يوم الأربعاء إن إيران قامت بالرد الأولي على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة، مضيفا أن الوقت حان للرد العراقي.

وقال الخزعلي، الذي تصنف الولايات المتحدة جماعته منظمة إرهابية، على تويتر إن الرد العراقي لن يكون أقل من الإيراني.

وكتب في تغريدة ”الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل. الآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد (أبو مهدي) المهندس، ولأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني وهذا وعد“.


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