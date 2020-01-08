 وليد سليمان نسر الأهلي لشهر ديسمبر - بوابة الشروق
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وليد سليمان نسر الأهلي لشهر ديسمبر

محمد جلال
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 12:07 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 12:17 ص

أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عن أفضل لاعب عن شهر ديسمبر الماضى والذي حصل عليها وليد سليمان، لاعب الفريق الأحمر.

وعلقت الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على اختيار وليد سليمان "نسر شهر ديسمبر: "إليكم نسر شهر ديسمبر هو لاعبنا وليد سليمان.. تهانينا.. 6  مباريات.. ٢٨٤دقيقة.. 3 أهداف".

ويحتل وليد سليمان صدارة هدافي الأهلي برصيد 5 أهداف منهم ثلاثية في مرمى الجونة ويقدم مستويات طيبة مع المارد الأحمر رغم عدم مشاركته الأساسية في كل مباريات فريقه هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري بتحقيق  الفوز في 10 مباريات بالعلامة الكاملة ولا يزال تتبقى له مباراتين مؤجلتين.


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