يوسف زيدان يعود لتقديم رحيق الكتب أسبوعيا مع الإبراشي على القناة الأولى

كشف الروائي والمفكر والباحث الدكتور يوسف زيدان، عن مواصلة بث حلقات فقرة «رحيق الكتب»، على التلفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الأبراشي.



وكانت فقرة «رحيق الكتب»، تُقدم مساء الأحد من كل أسبوعين، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «كل يوم»، على شاشة «ON E»، وتوقفت في شهر إبريل 2018.

وقال الدكتور يوسف زيدان في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه تم الاتفاق على عودته لتقديم حلقات «رحيق الكتب»، عبر شاشة القناة الأولى المصرية، وذلك بدءًا من نهاية شهر يناير الجاري، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على أن تٌذاع في الأربعاء من كل أسبوع.



وكتب «زيدان»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدوينة قال فيها: «خبرٌ، قد يسرّ:، مع نهاية هذا الشهر سأعاود تقديم حلقات "رحيق الكتب" أسبوعيًا، كل أربعاء، في الحادية عشرة مساءً، لمدة ساعة.. بالقناة الأولى المصرية، مع الأستاذ وائل الأبراشي، وذلك في إطار عملية التطوير الشامل للتلفزيون المصري، والقناة الأولى خصوصاً».

و«رحيق الكتب» يهتم بتناول وطرح العديد من القضايا الفكرية، وتصحيح بعض المصطلحات الخاطئة. وقال عنها «زيدان»: «الهدف منها هو حث الناس على فتح الكتب وقرأتها».

وكان الدكتور يوسف زيدان، أعلن في نهاية شهر إبريل 2018، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبرًا وصفه بـ"غير سار" أن حلقة «رحيق الكتب» ستكون الفقرة التي يقدمها في برنامج الإعلامي «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ستكون الأخيرة، وبعدها سيتوقف رحيق الكتب لحين إشعارٍ آخر..