 محافظ قنا يلتقي سامح عاشور ويبحثا أوضاع المحامين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ قنا يلتقي سامح عاشور ويبحثا أوضاع المحامين

حمادة عاشور
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 7:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 7:05 م

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اليوم، سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بحضور فتحي الصويني نقيب محامين قنا وعبد المجيد هارون وعبدالجواد أحمد عضوي النقابة العامة ويحيى التوني أمين الصندوق.

أعرب محافظ قنا عن سعادته بزيارة سامح عاشور والوفد المرافق للمحافظة، وتناول اللقاء مناقشة أوضاع نقابة المحامين بشكل عام والنقابة الفرعية بشكل خاص، كما بحث خلال اللقاء طلب نقابة محامين قنا تخصيص قطعة أرض لبناء نادي للمحامين بمركز قوص ووجه المحافظ بدراسة الموضوع قانونيًا.

وعبر المحافظ عن تقديره لدور نقابة المحامين وتعاون النقابة الفرعية مع المحافظة، مشيدا بدور رجال القانون والمحامين في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين في إطار سيادة الدستور والقانون.


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