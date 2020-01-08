«خطة النواب»: القطاع الخاص قاطرة الصناعة و«مفيش حاجة اسمها صناعات حكومية»

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر إن مبادرة البنك المركزي الأخيرة لدعم المصانع المتعثرة، تستهدف معالجة المشكلات التي تعاني منها المصانع منذ حوالي ثمانية أعوام، مضيفا: "طوال تلك الفترة ونحن نتحدث عن المصانع المتعثرة، دون حل، وهذه المبادرة ستساعد في تقديم حلول، من خلال حل إشكاليات الديون".

وأضاف في تصريحات لـ"الشروق": "القطاع الخاص هو القاطرة التي تقود الصناعة ومفيش حاجة اسمها صناعات حكومية.. الصناعة في مصر منذ بدايتها أيام طلعت حرب كانت قطاع خاص، والمستثمر هو الذي يخلق فرص العمل والتشغيل".

وأشار إلى أن "الحكومة بدأت تتجه لتخفيض سعر الغاز للمصانع، وهذا كان مطلب قديم، وليس منطقيا أن تبيع الغاز للمصانع في مصر بسعر أعلى من تصديره للخارج"، مكملا: "هذا الأمر كان معناه أننا نمنح المنافس للمستثمر المصري ميزة تفضيلية".

وأوضح أنه يجب على الجميع التأكد أنه لا استقرار اقتصادي بدون صناعة، وأنه يجب أن تكون الأمور واضحة، متابعا: "الحكومة تهتم وهذا خبر جيد ونأمل أن تستمر على ذلك".

وزاد: "كبار الصناع في مصر لا يزيد عددهم عن عشرين أو ثلاثين شخصا، فلو عادوا للعمل كما كان في السابق هيشغلوا البلد كلها"، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص لدعم الصادرات تم مضاعفته ثلاثة مرات خلال العام الماضي.

في السياق نفسه، قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد زكريا محيي الدين: "أي مبادرة تطلق ستكون جيدة، لكن أرى أنه كان من الواجب أن تخرج المبادرة لدعم الصناعة بشكل كامل، مشيرا إلى وجود تحديات عديدة تواجه قطاع الصناعة.

وتابع: "المبادرة شيء جيد لكن علينا دراسة مشكلات الصناعة لتعزيز الاستثمار والتصنيع بشكل أكبر"، منوها بأنه لا بد من مراعاة تخفيض الفوائد على الصناعة، والأوعية الضريبية على القطاع الصناعي، وخاصة الضريبة العقارية على مصانع القطاع الخاص، وسعر الطاقة تم تخفيضه لبعض الصناعات، لكن دون صناعات أخرى.

وواصل: "يوجد اثنين من مصانع الورق الكبيرة في الصعيد مهددان بالإغلاق لو استمر سعر الطاقة كما هو عليه"، داعيا إلى مراعاة أوضاع التصنيع في مصر، قبل توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، أعلنا الشهر الماضي، عن مبادرة لإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة بقيمة تصل إلى 31 مليار جنيه، لإعادة تشغيل أكثر من 5 آلاف مصنع متعثرة، وإزالة المصانع المتعثرة مما يعرف بالقوائم السلبية، مع إنهاء المنازعات القضائية، شريطة سداد 50% من أصل الدين.