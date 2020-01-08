ماليزيا تنصح رعاياها في الخليج بتوخي الحذر

دعت ماليزيا رعاياها المقيمين في الشرق الأوسط وخصوصًا في منطقة الخليج العربي أو الذين يخططون لزيارتها إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم .

وحث وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله - في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم الأربعاء ونقلتها وكالة /برناما/ الماليزية - الماليزيين الذين لم يسجلوا أسماءهم بعد في البعثات الدبلوماسية الماليزية هناك على القيام بذلك في أقرب السفارات أو القنصليات الماليزية في أسرع وقت ممكن... وقال: "ويمكن إجراء التسجيل عبر البريد الإلكتروني " .

كما نصح سيف الدين المواطنين الماليزيين بتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى المنطقة المعنية.