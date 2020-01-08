 ماليزيا تنصح رعاياها في الخليج بتوخي الحذر - بوابة الشروق
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ماليزيا تنصح رعاياها في الخليج بتوخي الحذر

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 11:49 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 11:49 ص

دعت ماليزيا رعاياها المقيمين في الشرق الأوسط وخصوصًا في منطقة الخليج العربي أو الذين يخططون لزيارتها إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم .
وحث وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله - في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم الأربعاء ونقلتها وكالة /برناما/ الماليزية - الماليزيين الذين لم يسجلوا أسماءهم بعد في البعثات الدبلوماسية الماليزية هناك على القيام بذلك في أقرب السفارات أو القنصليات الماليزية في أسرع وقت ممكن... وقال: "ويمكن إجراء التسجيل عبر البريد الإلكتروني " .
كما نصح سيف الدين المواطنين الماليزيين بتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى المنطقة المعنية.

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