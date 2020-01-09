دينية النواب: «تنظيم الفتوى» يمنع غير المتخصصين من الحديث بها

العبد: قصر الظهور الإعلامى على من هو كفء للحديث فى المجال الدينى.. والجندى: القوانين المقدمة ستحد من الفتاوى العشوائية



قال رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أسامه العبد، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتاوى العامة، مشيرا إلى أن القانون يستهدف ضبط الفتاوى، وقصر الظهور الإعلامى على من هو كفء للحديث فى المجال الدينى، ويحمل التصريح لذلك.

وأضاف العبد لـ«الشروق»، أن التدقيق فى اختيار أهل التخصص فى الفتوى ضرورى؛ حتى لا يؤدى بفتواه إلى وقوع الفتن داخل المجتمع لا ظاهرا ولا باطنا، لافتا إلى أن اللجنة انتهت أيضا من مشروع قانون تنظيم دار الافتاء، الذى يعطيها حقها وقيمتها.

وأرجع أمين سر اللجنة عمرو حمروش، تأخر مناقشة مشاريع قوانين ظهور رجال الدين فى الإعلام، وتنظيم عمل دار الإفتاء، وتنظيم الفتاوى العامة، بالجلسات العامة فى البرلمان إلى أولوية مشاريع القوانين المكملة للدستور.

وأوضح حمروش لـ«الشروق»، أن اللجنة الدينية انتهت من مناقشة المشاريع المذكورة، إلا أنها لا تملك التأثير على أجندة الجلسات العامة للبرلمان، آملًا فى مناقشة تلك المشاريع فى دور الانعقاد الحالى نظرًا لأهميتها.

وتابع: «الأولوية فى المناقشات والإقرارات لجلسات البرلمان تعُطى لمشاريع القوانين المكملة للدستور نظرا لتنظيمها للعمل العام، إلا أن ذلك لا يعنى بالطبع التقليل من أهمية مشاريع القانون الأخرى».

وقال وكيل اللجنة شكرى الجندى، إن عرض القوانين للنقاش فى الجلسات العامة لمجلس النواب لم يتأخر، مؤكدًا استمرار التنسيق مع رئيس مجلس النواب على عبدالعال للبت والانتهاء من هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالى.

وأشار الجندى فى تصريحات لـ«الشروق» إلى أن القوانين المقدمة من اللجنة ستساهم فى الحد من ظاهرة انتشار الفتاوى العشوائية، مشددًا على أن الظهور الإعلامى سيقتصر على كل من المتخصصين والمصرح لهم بذلك.

كانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف وافقت نهائيا فى ديسمبر 2018 على مشروع قانون تنظيم عمل دار الإفتاء خلال اجتماع لها.

ونص القانون على اعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتى الجمهورية، الذى يتعين بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويملك الحقوق المالية والمخصصات والمراسم المكفولة لرئيس الوزراء.

وأشار القانون إلى أحقيتها فى إنشاء فروع لها فى المحافظات، كما لها الحق فى الاستقلال المالى والإدارى، والفنى.

وانتهت اللجنة من مناقشة مشروع تنظيم الفتوى العامة، فى سبتمبر العام الماضى، وينتظر العرض على الجلسة العامة.

كما انتهت اللجنة فى سبتمبر الماضى من مناقشة مشروع قانون تنظيم ظهور رجال الدين فى الإعلام، والذى نص على إلزام المؤسسات الإعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدينى.