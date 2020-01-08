ذكرت مصادر من الحكومة الإيطالية أن "من المنتظر أن يصل الى روما، مساء اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج بعد زيارته الحالية لبروكسل"، بحسب وكالة آكي للأنباء الأيطالية .

كان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبي، قد وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأيطالية روما.

وأكدت مصادر رسمية إيطالية عقد حفتر لقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

تأتي زيارتا حفتر والسراج فيما تشهد ليبيا قتالا بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي في سعيه لدخول العاصمة طرابلس لتطهيرها منا يصفهم بـ"الإرهابيين".