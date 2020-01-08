سانا: تحليق مكثف للطيران الأمريكي في سماء دير الزور السورية

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ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن هناك تحليقا مكثفا للطيران الأمريكي في الريف الشرقي لدير الزور، دون ذكر مزيد من التفاصيل.