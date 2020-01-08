 سانا: تحليق مكثف للطيران الأمريكي في سماء دير الزور السورية - بوابة الشروق
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سانا: تحليق مكثف للطيران الأمريكي في سماء دير الزور السورية

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 4:39 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 4:39 ص

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن هناك تحليقا مكثفا للطيران الأمريكي في الريف الشرقي لدير الزور، دون ذكر مزيد من التفاصيل.


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