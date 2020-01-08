الخارجية العراقية تؤكد: سيتم استدعاء سفير طهران

أكدت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، أن الأراضي والقواعد العراقية تعرضت منتصف ليلة الأربعاء لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية، فيما أشار إلى أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان اليوم الأربعاء، إن "الأراضي، والقواعد العراقية تعرضت منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8/1/2020 لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".

وأضاف أن "وزارة الخارجيّة إذ ترفض تلك الاعتداءات، وتعدّها خرقاً للسيادة العراقية فإنَّها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والعمل على خفض مستوى التوتر بالمنطقة، وعدم جعل العراق ساحةَ حربٍ لتصفية حساباتهم، وأن تعمل على حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة"، وفقا لقناة السومرية الإخبارية.

ولفت الصحاف الى أن "العراق بلدٌ مُستقل، وأنَّ أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممراً لتنفيذ اعتداءات، أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار"، مؤكداً أن "وزارة الخارجيّة ستقوم باستدعاء سفير الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لإبلاغه بما تقدم"، وفقا لقوله.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن "إيران أطلقت فجر الأربعاء، أكثر من 12 صاروخا على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها بصدد تقييم الأضرار وسبل "الرد" على هذه الضربة التي قالت طهران إنها "شنتها انتقاماً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي".