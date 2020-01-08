دار الشروق تطرح رواية «كتف بلا رأس» لبدوي خليفة

طرحت دار الشروق، رواية «كتف بلا رأس»، للكاتب الدكتور بدوي خليفة.

«كتف بلا رأس» رحلة بين شخصيات مختلفة نرى فيها كيف يتغير الإنسان أمام التحوُّلات الكبيرة، وبرغم ذلك يظل متماسكًا.

«خرجت من المطعم سعيدًا ممتلئًا، وغادرت الفندق ساحبًا في يدي رواية "السمان والخريف" لنجيب محفوظ. أريد أن أستعيد في ذهني قصة هذہ الشخصية صاحبة المنصب المحترم الطموحة التي قضت ثورة يوليو على كل طموحاتها، وكيف يتعامل الإنسان عندما يتغير كل شيء من حوله ويصبح الزمن غير الزمن الذي اعتادہ. وكيف يحاول أن يحارب انهيارہ الداخلي عندما يجد أحلامه تتحول إلى سراب، ويتهاوى وضعه الاجتماعي إلى القاع. شاهدت الفيلم منذ فترة قصيرة، وتحمسَّت لإعادة قراءة الكتاب».

بكار خواتمي طبيب شاب ناجح ومشهور يعيش حياته كما يحلو له بين أصدقاء الطفولة وستيفاني صديقته الألمانية. تحدث له مصادفة غريبة في ميدان التحرير ليتحوَّل بعدها إلى وجه إعلامي معروف وخبير سياسي!.

دون رغبة حقيقية منه، ينتقل بكار بين نماذج مختلفة من البشر منهم شباب يتعرف عليهم لأول مرة، وأشخاص آخرون اختفوْا من حياته قديمًا ليعاودوا الظهور مجدَّدًا وسط أحداث عاصفة.

بدوي خليفة؛ كاتب مصري يعمل أستاذًا للأنف والأذن والحنجرة في قصر العيني. عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي. له عدة مقالات في جريدة «المصري اليوم». رواية «كتف بلا رأس» هى أولى رواياته.