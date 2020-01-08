 أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران: بدأ الانتقام بعشرات الصواريخ - بوابة الشروق
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أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران: بدأ الانتقام بعشرات الصواريخ

طهران - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 9:41 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 9:41 ص

قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران اللواء محسن رضائي "إننا بدأنا الانتقام أولاً بعشرات الصواريخ ثم وارينا الشهيد قاسم سليماني في الثرى".

جاء ذلك نقلا عن تغريدة له فجر اليوم، نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، قال فيها " بسم رب الشهداء.. لقد بدأنا الانتقام أولاً بعشرات الصواريخ ثم وارينا أخي (الشهيد قاسم سليماني) في الثرى".

وأعلن حرس الثورة الإسلامية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، إطلاقه عشرات الصواريخ على قاعدتين للقوات الامريكية في العراق رداً على مقتل قائد قوات القدس في حرس الثورة الاسلامية الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس ومجموعة من مجاهدي الحشد فجر الجمعة الماضية، قرب مطار بغداد الدولي، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

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