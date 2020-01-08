أمين عام أوبك: إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة

أكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو اليوم الأربعاء أن إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة، مضيفا أنه "على ثقة بأن زعماء الشرق الأوسط يبذلون كل ما يستطيعون لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها".

وقال أمين عام أوبك - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال قدره 100% بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط نحو مليون برميل .

ووصف توقعات الطلب بأنها "ليست قوية لكنها لا تمثل مبعث قلق"، لافتا إلى أنه قال - في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - إن أوبك وحدها لا تستطيع تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أشهر، اليوم الأربعاء، بعد الضربة العسكرية الإيرانية على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، ما يثير المخاوف من صراع يعطل إمدادات النفط.