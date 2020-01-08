الرئيس الأوكراني يقطع زيارته لعمان بعد سقوط طائرة لبلاده في إيران: أخبار مفزعة من الشرق الأوسط

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عبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عن بالغ حزنه إزاء سقوط طائرة ركاب أوكرانيا في إيران.

وكتب الرئيس الأوكراني على صفحته على فيسبوك قائلا صباح اليوم الأربعاء: "إنها أخبار مفزعة من الشرق الأوسط"، مشيرا إلى عدم نجاة أي من ركاب الطائرة وطاقمها.

أضاف زيلينسكي: "خالص التعازي لأسر جميع الركاب وطاقم الطائرة وأصدقائهم".

وحسب الرئيس الأوكراني فإن السفارة الأوكرانية في إيران ستستقصي جميع المعلومات بشأن "المأساة"، وستبادر لنشر أسماء الضحايا.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت صباح اليوم الأربعاء تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني".

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار كييف الأوكراني وتحطمت في مطار الإمام الخميني الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.

وعقب الكارثة قطع الرئيس الأوكراني/41 عاما/ زيارته الحالية لسلطنة عمان.