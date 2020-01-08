صدر حديثًا عن دار الشروق كتاب «أعرف جسمك.. ينقص وزنك»، للكاتب الدكتور عمرو عبد المنعم.

في هذا الكتاب يرفع الدكتور عمرو عبد المنعم، الغطاء عن أحد عشر سببًا تمثل عائقًا خفيًّا أمام نزول الوزن، وبمعرفة هذہ الأسباب وأصولها العلمية يصبح الوصول إلى وزن مناسب وصحة جيدة حقيقة واقعية وليس خيالًا أدمنه البعض؛ لأنه يشعرهم بسعادة زائفة مؤقتة ثم ينتهي بهم إلى خيبة الأمل٠

وفصول هذا الكتاب تطرح الأسئلة التي تدور في أذهان الكثيرين مع الردِّ عليها بالعلم المبسط جدًّا؛ لتبقى في الأذهان الصورة الحقيقية لفكرة التخلص من الوزن الزائد بدون ممارسات غير صحيحة على أقل تقدير، أو معلومات غير دقيقة تبني عليها استنتاجات خاطئة.

وقارئ هذا الكتاب سيجد أن الحياة بدون دايت ليست فقط عنوانًا، إنما هي أسلوب حياة يمكن الوصول إليه، بعد أن يتعرَّف على المعلومات العلمية التي تستبدل الأمل باليأس و النجاح بالفشل.

عمرو عبد المنعم؛ أستاذ بكلية طب قصر العينى منذ عام 2011. حاصل على ماجستير، ودكتوراة تخدير ورعاية مركزة جراحية عامَي 1997 و2000. يعمل استشاريًا للتغذية العلاجية منذ عام 2001 بعد ممارسته التغذية العلاجية في الرعاية المركزة الجراحية منذ عام 1995، كما يقوم بتدريس التغذية العلاجية في العديد من المنتديات العلمية والمعهد القومي للتغذية. شارك بإلقاء محاضرات في العديد من المؤتمرات العلمية، وقام بنشر أكثر من 18 بحثًا، من بينها أبحاث في مجال التغذية العلاجية لمرضى عمليات القلب المفتوح.