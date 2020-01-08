 بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما العميق إزاء التصعيد في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما العميق إزاء التصعيد في الشرق الأوسط

إسطنبول - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 6:46 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 6:46 م

أعرب الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في بيان مشترك عن قلقهما العميق إزاء تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بين أمريكا وإيران.

ودعا الرئيسان في البيان الصادر اليوم الأربعاء أطراف الصراع إلى ضبط النفس والعمل من أجل إيجاد حلول دبلوماسية.

وأضاف الزعيمان أن اغتيال الولايات المتحدة مؤخرا للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قوض الاستقرار والأمن في المنطقة.

وحذر بوتين وأردوغان من حدوث " دورة جديدة من عدم الاستقرار" في المنطقة على وقع الهجمات الصاروخية الإيرانية ليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.


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