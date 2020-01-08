 الجيش الليبي ينفي انسحاب قواته من منطقة الوشكة في غرب سرت - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يناير 2020 9:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

الجيش الليبي ينفي انسحاب قواته من منطقة الوشكة في غرب سرت

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 9:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 9:24 م

نفى الجيش الليبي انسحاب قواته من منطقة الوشكة في غرب سرت، وذلك حسبما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، الاثنين الماضي، السيطرة بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة وسط البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك