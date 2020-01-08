الجيش الليبي ينفي انسحاب قواته من منطقة الوشكة في غرب سرت

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نفى الجيش الليبي انسحاب قواته من منطقة الوشكة في غرب سرت، وذلك حسبما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.
وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، الاثنين الماضي، السيطرة بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة وسط البلاد.