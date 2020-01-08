وزير خارجية اليونان: المنطقة قد تشهد تصعيدا غير مسبوق

قال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، إن «اجتماع اليوم أمده بالفرصة الجيدة للمشاركة في مناقشات متعمقة في شرق المتوسط»، مشيرًا إلى أن «المنطقة قد تشهد تصعيدًا غير مسبوق وعدم الاستقرار».

وأضاف، في كلمة له، خلال مؤتمر صحفي عقده كل من وزراء خارجية قبرص واليونان وفرنسا ومصر، مساء الأربعاء، أن «تعزيز الاتفاق بين السراج وتركيا غير قانوني، وعدم مشروعية المشروعات الأخيرة بنشر القوات التركية في ليبيا»، لافتًا أن «تلك الاتفاقيات تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وتعمل على تصعيد الصراع».

وأشار إلى أن «اليونان تدعم كافة الجهود التي يأخذها المبعوث الأمم المتحدة لليبيا، غسان سلامة، وتعزيز عملية برلين»، مردفًا: «حان وقت الحوار والدبلوماسية لإنهاء التصعيد والتوتر ودعم كافة الجهود للعمل من أجل تحقيق هذه الغاية».