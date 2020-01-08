بريطانيا تطالب بمراسلات لمليارديرة إسرائيلية مع رئيس الكونغو الديمقراطية

طالب مدعون بمكتب قضايا الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بمراسلات لمليارديرة إسرائيلية مع الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا في إطار أحد أكبر التحقيقات معهم في قضايا رشوة.

صرح بذلك جوناثان هول،وهو محام بالمكتب ، خلال محاكمة في لندن،حسبما ذكرت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج .

وقدم المحامي هول شرحا للطلب في بداية محاكمة تستمر يومين ضد آنا ماتشكيفيتش،37عاما، التي تواجه اتهاما بعدم تقديم الوثائق المتعلقة بوالدها الكسندر قطب التعدين.

والقضية منبثقة من تحقيق لمكتب قضايا الاحتيال الخطيرة المنظورة منذ سبع سنوات، يتعلق بشركة الموارد الطبيعية الأوراسية للتعدين والتي يملكها والد ماتشكيفيتش ومليارديران آخران كشركاء ويعرفون جميعا بالثلاثي.

وأضاف هول أن التحقيق الذي يجريه مكتب قضايا الاحتيال الخطيرة يتمحور حول كيفية حصول شركة التعدين على أصول قيمة في قطاع المعادن في الكونغو،وان طلب المكتب يتضمن مراسلات من ماتشكيفيتش إلى "الرئيس" و "كاتومبا"، في إشارة إلى كابيلا وكبير مستشاريه أوجستين كاتومبا موانكي ، الذي لقى حتفه في حادث تحطم طائرة عام 2012.