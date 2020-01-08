سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الضوء على مجموعة رائعة من اللقطات، التي أخذها المصور الصحفي النيوزيندي المغامر، أموس تشابل، لأظلم مدينة على وجه الأرض، والتي تغيب عنها الشمس لمدة 40 يومًا.

المصور المغامر اضطر لاستخدم كاميرا هاتف ذكي في "الوضع الليلي" لتوثيق الحياة في مدينة مورمانسك بشمال روسيا، خلال الليل القطبي، حيث يسير السكان المحليون في الشوارع المغطاة بالثلوج.

وتغيب الشمس عن المدينة الروسية الشمالية بداية من 2 ديسمبر 2019 وحتى 11 يناير 2020، فعلى بعد حوالي 100 كيلومتر شرق مورمانسك، تجمدت القوارب -نهائيا- في وقت متأخر من الليل.

ومدينة مورمانسك تأسست تحت اسم "رومانوف أون مورمان" في عام 1916، عندما سعى قيصر روسيا نيكولاس الثاني إلى استخدام ميناء خالي من الجليد يسمح بشحن إمدادات الحرب القادمة من حلفاء روسيا، وبعد أشهر من تأسيس المدينة، أطاحت الثورة بالقيصر وأعيد تسمية المدينة باسم "مورمانسك".

وخلال الحرب العالمية الثانية، أعيدت الحياة إلى مورمانسك من قبل الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه الغربيون، فكانت الطريق الرئيسي لتسليم المواد والمساعدات للجيش الأحمر، قبل أن تتعرض المدينة لهجمات من القوات الألمانية، جعلتها تتعرض للتدمير إلى حد كبير بسبب الغارات الجوية النازية، في عام 1941.

وخلال فصل الشتاء، تتساقط الثلوج على النصب التذكارية، وتكتسي السيارات -بالكامل- بالثلوج الكثيفة، في الوقت التي لا تشرق فيه الشمس على مدينة الظلام.