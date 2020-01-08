 الداخلية التونسية تعلن مصادرة أسلحة قادمة من تركيا باتجاه ليبيا - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يناير 2020 3:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

الداخلية التونسية تعلن مصادرة أسلحة قادمة من تركيا باتجاه ليبيا


نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 2:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 2:58 م

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنها صادرت كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، إن "كمية الأسلحة التي تم حجزها في الجنوب التونسي، وتحديدا في منطقة بني خداش بولاية مدنين، كانت قادمة من تركيا باتجاه ليبيا، وتم تمريرها عبر منطقة تطاوين لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين".

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أمس الثلاثاء، رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا بما فيه التدخل التركي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة رشيدة النيف إن "تونس ترفض بشكل قاطع استخدام أراضيها من قبل أي طرف للتدخل في الصراع الليبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك