قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن «الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محاصر دبلوماسيًا»، في إشارة منه إلى ردود فعل معظم دول العالم الرافضة للتدخل التركي في ليبيا.

واستبعد في تصريحات لبرنامج «حديث المساء»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن تخوض مصر حربًا في ليبيا، قائلًا: «أستبعد الحرب، إلا إذا فُرض علينا القتال، وأرى أنه من شبه المستحيل أن يغامر أردوغان ويرسل قواته إلى صحراء ليبيا التي لا يعرف عنها شيئًا».

وأضاف أن «مصر ستدفع في اتجاه عمل سياسي يقوم على عدة أسس، وهي وحدة الأراضي الليبية والمؤسسات والجيش الوطني، وعدم السماح بوجود ميليشيات، لما لها من تأثير على الأمن القومي المصري».

وأوضح أن «هناك حاليًا حركة سياسية كثيفة حول هذه الأزمة ربما ينتج عنه شيء»، مشيرًا إلى الاجتماع التنسيقي الوزراي بين وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الفرنسي.

ووافق البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

من جانبه، أعلن الرئيس التركي، عن بدء تحرك القوات التركية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن اعتراض المملكة العربية السعودية على هذا التحرك ليس له وزن بالنسبة له.

