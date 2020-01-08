 ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حرائق الغابات في أستراليا لـ26 شخصا - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يناير 2020 11:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حرائق الغابات في أستراليا لـ26 شخصا

كانبرا - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 11:27 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 11:27 ص
ارتفع عدد حالات الوفاة جراء حرائق الغابات المدمرة في أستراليا منذ بدأت في سبتمبر الماضي إلى 26 شخصا، بعد تأكيد وفاة أحد عمال إدارة مكافحة حرائق الغابات اليوم الأربعاء.

ولقي الرجل حتفه جراء حادث خلال مكافحة حرائق الغابات في ولاية فيكتوريا في 3 يناير الجاري.

واستفادت فرق الإطفاء في جنوب شرق أستراليا من الطقس الأقل حرارة اليوم الأربعاء للسيطرة على الحرائق وإجراء عمليات إحراق محدودة تحت السيطرة لحرمان الحرائق المستعرة الكبيرة من وقودها قبل حدوث ظروف جوية أكثر قسوة في الأيام المقبلة.

ولا يزال أكثر من 120 حريقا مستمرا في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، من بينها 50 حريقا خارج نطاق السيطرة. في حين هناك 40 حريقا مستمرا في فيكتوريا، مع بدء نحو 10 منها في الاندماج مع بعضها البعض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك