كرواتيا: المرحلة الانتقالية القصيرة لـ«بريكست» تشكل اختبارا للمحادثات

قالت كرواتيا، التي تولت قبل أيام الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للأشهر الستة القادمة، إن أي اتفاق بين الاتحاد وبريطانيا بشأن العلاقة المستقبلية بين الجانبين عقب خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست) سيكون محدودا إذا تقرر تحديد الموعد النهائي للتفاوض بنهاية العام الجاري 2020.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء عن رئيس الوزراء الكرواتي اندريه بلينكوفيتش قوله في العاصمة زغرب اليوم الأربعاء: "يجب أن نتسم بالواقعية في فهم المدى الزمني أمامنا إذا كنا نريد أن نصل إلى اتفاق".

وتقترب المملكة المتحدة من الانسحاب من التكتل الأوروبي بحلول 31 يناير الجاري بعدما حقق رئيس الوزراء بوريس جونسون انتصارا ساحقا في الانتخابات العامة المبكرة التي أجريت الشهر الماضي، بناء على تعهده "باتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ويرى الاتحاد الأوروبي أنه من المستحيل تحقيق هدف جونسون بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأن مغادرة لندن الاتحاد في 2020 .

وبموجب اتفاق الخروج، يمكن أن تمتد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، وسيتم اتخاذ قرارا في هذا الشأن بحلول منتصف العام الجاري.

وأضاف بلينكوفيتش اليوم "يجب أن نتبنى إطارا تفاوضيا شاملا، ولكن يجب أن نتعامل معه بطريقة عملية".