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خلافات في الكونجرس الأمريكي حول تبرير قتل سليماني

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 10:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 10:57 م

اختلف مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أمريكيون مع تبرير إدارة الرئيس دونالد ترامب لقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بعد تلقيهم بيانا حول الضربة التي لقي حتفه إثرها.

ووصف جيري كونولي، العضو الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، التبرير بأنه لا يتضمن معلومات وافية ،وقال إن الأدلة المقدمة حول تخطيط سليماني لهجوم وشيك "غير مقنعة مطلقا".

وذكر النائب الجمهوري كريس ستيوارت: "لقد بعث الرئيس بالإشارة إلى (الإيرانيين) بوضوح تام"، وهي: "إذا قتلتم أمريكيين فإن ذلك يغير الأمور".

كان سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قد قتل مع ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعي العراقي في هجوم أمريكي يوم الجمعة الماضي.

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