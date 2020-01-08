هيئة الطيران الإماراتية تدعو شركات الطيران الوطنية للحيطة والحذر

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دعت السلطات الإماراتية شركات الطيران الوطنية لتقييم المخاطر في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران للخطر وأخذ الحيطة والحذر.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات تعليماتها إلى شركات الطيران الوطنية "بتقييم المخاطر في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران للخطر وأخذ الحيطة والحذر، نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة".

وأكدت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء "أنها مستمرة في تقييم و مراقبة الوضع وستتخذ الإجراءات المناسبة في حينه".

من جانب آخر، قال متحدث باسم شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية إن الشركة تواصل تشغيل رحلاتها بالشكل المعتاد، ولم تقم بتغيير مسارات رحلاتها حتى الآن.

وأوضح المتحدث أن الشركة تحرص على التواصل المستمر مع السلطات المعنية في ظل الوضع القائم.

ولفت إلى أن الشركة تملك خطة احترازية مُحكمة للحالات الطارئة، في حال حدوث أي تغيير على مسارات الرحلات الجوية.