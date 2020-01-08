مصدر ينفي تعرض سيارة السفارة الإيرانية في بغداد لهجوم

نفى مصدر، تعرض موكب السفارة الإيرانية في بغداد لهجوم، موضحا أن الذي وقع حادث سير عرضي، وأنه لم تسجل أي إصابات تذكر، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وتناقلت وسائل إعلام تعرض موكب للسفارة الإيرانية في العاصمة العراقية لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.

من جهتها، ذكرت قناة "السومرية نيوز" أن "ما حصل هو حادث عرضي تعرضت له إحدى السيارات التابعة للسفارة الإيرانية في ساحة النسور وسط بغداد".

وأضافت: "سيارة من نوع سنتافيا تعود للسفارة انقلبت قرب الساحة، وتم إنقاذ السائق من قبل فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمديرية الدفاع المدني".

وتأتي الأنباء على وقع توجيه إيران ضربة صاروخية إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق والتي تضم قوات أمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة الماضي بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي.