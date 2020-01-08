مسئول أممي: إبقاء لبنان بدون حكومة تصرف غير مسئول

انتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، حالة الشغور الحكومي التي يشهدها لبنان، واصفًا هذا الأمر بالتصرف غير المسئول، داعيًا القادة السياسيين اللبنانيين إلى سرعة التحرك نحو تشكيل حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة ودون المزيد من التأخير أو الإبطاء.

وقال المنسق الأممي -في تصريح اليوم الأربعاء- إن تطورات الوضع الراهن في لبنان وما تشهده منطقة الشرق الأوسط، يتطلب وجود حكومة لبنانية تتمتع بالقدرة والكفاءة وتكون ذات مصداقية، مشددًا على أن إبقاء لبنان بدون حكومة هو تصرف غير مسئول إلى حد كبير.

وحث "كوبيش" القادة والزعماء السياسيين في لبنان على المضي قدمًا في سبيل تشكيل الحكومة دونما المزيد من التأخير.

ويشهد لبنان حالة من الشغور الحكومي المستمرة منذ أكثر من شهرين، وذلك منذ أن تقدم سعد الحريري باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر؛ اعتراضًا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وكُلف الدكتور حسان دياب، وهو أستاذ أكاديمي بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية ببيروت، بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة في 19 ديسمبر الماضي، في ضوء حصوله على أصوات الكتل النيابية لفريق قوى الثامن من آذار السياسية والذي يتزعمه حزب الله، غير أنه لم يتمكن حتى الآن من الانتهاء من تأليف حكومته حتى الآن جراء صراع القوى السياسية على الحصص الوزارية وتمسكها بشروط ومكتسبات داخل الحكومة المنتظرة.