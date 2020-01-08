محافظ بني سويف: استقبال 168 ألف و528 سيدة ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة»

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه تم استقبال 168 ألف و528 سيدة وفتاة، في إطار المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف، والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف، حيث تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة، ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية، والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات، وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن، والحماية من الأمراض المصاحبة.

وأكد «غنيم» على انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت 7 ديسمبر الماضي بـ144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريقًا طبيًا مكونًا من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات، حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

كما نوه «المحافظ» عن متابعته المستمرة لسير العمل في المبادرة، والتي تشهد إقبالًا متزايدًا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، حيث وصل إجمالي عدد السيدات المستفيدات إلى 168528 سيدة وفتاة، وذلك بواقع: 21648 بالواسطي، 21293 ناصر، 29348 في بني سويف، 22118 أهناسيا، 30065 في ببا، 31824 بالفشن، 12232 سمسطا.