وزير الخارجية التركي يزور العراق يوم الخميس

قالت وزارة الخارجية التركية يوم الأربعاء إن وزير الخارجية سيزور العراق يوم الخميس في محاولة لتخفيف التوتر بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على قوات تقودها الولايات المتحدة ردا على قتل قائد عسكري إيراني بارز.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير مولود جاويش أوغلو سيسافر إلى العراق في إطار ”الجهود الدبلوماسية المكثفة للحد من التوتر المتصاعد في أعقاب التطورات الأخيرة في المنطقة“.

وقالت الوزارة في بيان منفصل إن جاويش أوغلو تحدث هاتفيا كذلك مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.

وقتلت القوات الأمريكية قاسم سليماني أبرز قائد عسكري إيراني الأسبوع الماضي مما دفع إيران للتعهد بالانتقام.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي إن إيران أطلقت 15 صاروخا على أهداف أمريكية في العراق في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء.

وكان جاويش أوغلو قال يوم الاثنين إن تركيا على اتصال مع جميع الأطراف في المنطقة ومع واشنطن للتخفيف من حدة التوتر، وأضاف أن أنقرة ستعمل على حل المسألة.