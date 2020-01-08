شركة إسكوم الجنوب أفريقية تعتزم خفض الانبعاثات الملوِثة بحلول 2035

قالت شركة "إسكوم" للكهرباء، أكبر مسببي التلوث في جنوب أفريقيا، إنها ستخفض انبعاثات ثلاثة ملوثات رئيسية بحلول عام 2035، بينما طالبت بإعفاءات من المعايير الواردة لتجنب إنفاق ما يصل إلى 37 مليار راند (6ر2 مليار دولار)، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء.

وتتوقع المؤسسة المملوكة للدولة أنه بحلول عام 2035، لدى انتهاء العمر الافتراضي للمصانع، ستعمل الشركة على تقليل مستوى انبعاثات المواد الجسيمية بنسبة 58 %، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بنسبة 66 % وخفض انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 46 %، وفقا للمستندات المقدمة إلى الهيئة الرقابية التي طلبت فيها إعفاءات لبعض مصانعها.

وتريد الشركة تجنب إنفاق أكثر من 11 مليار راند على خفض تلوث ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين في محطة "جروتفلي" التي تعمل بالفحم وتجنب إنفاق 100 مليون راند للحد من انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين في محطتيها اللتين تعملان بالغاز "بورت ريكس" و"أكاسيا"، بحجة أنه سيتم إغلاقهما بحلول عام 2030.

كما ذكرت الشركة أنها ستحتاج إلى إنفاق ما بين 15 و 26 مليار راند للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في مصنعها "ماتيمبا".