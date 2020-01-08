 بالفيديو.. لحظة الهجوم الباليستي على قاعدة عين الأسد بالعراق - بوابة الشروق
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بالفيديو.. لحظة الهجوم الباليستي على قاعدة عين الأسد بالعراق


نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 3:43 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 3:43 ص

أطلقت إيران هجومًا صاروخيًا على قاعدة عين الأسد بالعراق.

ومن جانبه، اجتمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمستشاريه للأمن القومي؛ من أجل بحث الهجوم وأبعاده.

وفيما يلي فيديو لحظة الهجوم.


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