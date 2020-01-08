أطلقت إيران هجومًا صاروخيًا على قاعدة عين الأسد بالعراق.



ومن جانبه، اجتمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمستشاريه للأمن القومي؛ من أجل بحث الهجوم وأبعاده.



وفيما يلي فيديو لحظة الهجوم.



