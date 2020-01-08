فوكوشيما المعروفة بالتلوث الإشعاعي تتهيأ لتصبح معقلا للطاقة النظيفة

قررت إدارة محافظة فوكوشيما اليابانية، تحسين سمعة المنطقة الشهيرة بأحد التلوثات الإشعاعية بالتاريخ بعد تعرض إحدى مفاعلاتها النووية لتسونامى عملاق عام 2011 وذلك بالاتجاه بشكل ريادى نحو الطاقة النظيفة.

ووفقا لـ"الجارديان"، يهدف مشروع لإدارة فوكوشيما شمال شرقى اليابان لجعل المنطقة تعمل بالطاقة النظيفة 100% عام 2040، مقارنة بـ40% من الطاقة النظيفة تعمل بها المدينة حاليا.

ويتكلف المشروع 2.9 مليار دولار والذى سيموله كل من مصر فى اليابان وبنك مزوهو الحكوميين.

وبحسب موقع "نيكاى إيجيان"، تعزم إدارة فوكوشيما بناء 11 محطة طاقة شمسية و10 محطات طاقة الرياح بحلول عام 2024.

وسيتم وصل خط كهربائى من فوكوشيما للعاصمة توكيو، التى اعتادت تشغيل خطوطها الكهربائية من مفاعلى فوكوشيما النوويين، ولكنها تلك المرة ستعتمد على محطات الطاقة النظيفة الجديدة والخط بطول 80 كيلو متر، وسينقل طاقة مقدارها 600 ميجا واط ما يعادل ثلث قدرة المفاعل النووي.

وكانت اليابان قبل واقعة مفاعل فوكوشيما، تمول ثلث موارد الطاقة لديها بالمفاعلات النووية ولكنها الآن تسعى لخفض تلك النسبة ليكون اعتمادها على الطاقة النووية بـ20% فقط ولكن تلك النسبة لا تزال غير مرضية لنشطاء البيئة الذين يرون كثير من الخطورة فى استمرار اليابان بتشغيل المفاعلات النووية فى بلد معرض للزلازل والتسونامى.

يذكر أن اليابان منذ واقعة فوكوشيما، أغلقت 53 مفاعلا نوويا لديها وعادت الآن لتشغيل 9 منها بمعايير أمان عالية.

وتشكل الطاقة النظيفة حاليا 17.4% من إجمالى موارد الطاقة باليابان، بينما يسعى رئيس الوزراء شيمزو أبى لرفع تلك النسبة لـ24% بعد 4 أعوام مقبلة.

ويقول رئيس الوزراء أبى إن الاعتماد على الطاقة النووية لا يزال مهمًا لأنه يساهم من الحد من إنتاج ثانى أكسيد الكاربون، كما يساعد اليابان على الاستغناء عن استيراد الغاز الطبيعى والفحم ولكن وزير البيئة شانجيرى كايزومى لديه رأى آخر إذ يقول "إذا تركنا المفاعلات النووية فهو عار علينا لأننا لا نعلم متيى سيأتى الزلزال القادم لتحدث كارثة فوكوشيما ثانية".

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تتعرض لانتقادات كثيرة بملف الطاقة حول خطتها بإعادة تشغيل 30 مفاعلا نوويا عام 2030، كما تعد اليابان ثالث أكبر دولة مستوردة للفحم بعد الهند والصين ما جعلها تحصد جائزة وقود اليوم بمؤتمر مدريد للمناخ.