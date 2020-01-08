الهجرة: الفيوم وفرت كل سبل النجاح لحملة «مراكب النجاة»

قالت مها سالم، المتحدثة باسم وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، إن محافظة الفيوم وفرت كل سبل النجاح لحملة «مراكب النجاة» في محطتها الأولى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن تضافر الجهود ما بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أتى بثماره، لافتة إلى الوصول إلى 10 آلاف مواطن خلال أول يومين.

وأشارت إلى أن الحملة أجرت فعاليات وأنشطة في المدارس الإعدادية والثانوية لإيصال الهدف منها والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى اللقاءات مع الشباب لعرض المشروعات وطرح البدائل الآمنة كالمشروعات القومية، والمشروعات التنموية العديدة.

ولفتت إلى تقديم جهاز المشروعات قروض ومساعدة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب في القرى، موضحة: «نتقابل معهم ونشرح فرص العمل المتاحة، وكيف يبدأ مشروعًا صغيرًا».

وذكرت أن الوزيرة تحدثت إلى الأمهات من الشق الديني عن كيفية حماية الأطفال من الهجرة غير الشرعية، مردفة: «الوزيرة تحدثت معهم بأنه لا يجب أن نخاطر بحياة أطفالنا سعيًا وراء مكسب سريع، فبالإضافة إلى خطر الوفاة في البحر، فإنهم يتعرضون للمافيا والاستغلال».

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة استخدم العلاقات الموجودة في القرى من أجل وصول الرائدات الريفيات والرائدات الصحيات إلى المنازل بعد تدريبهم على الزيارات المنزلية وأهداف الحملة، مشيرة إلى نجاحهم في الوصول إلى أكثر من 60 قرية.