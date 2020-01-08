‎محلية النواب: صدور اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الأسبوع المقبل

قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدوي النويشي، إن اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة ستصدر خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء اللجنة من المناقشات حولها، ووضع بعض التعديلات البسيطة عليها، مشيرا إلى أن اللائحة شارك فى إعدادها أعضاء عن اللجنة، وممثلين عن وزارة الداخلية، و البيئة والاستثمار، والمحافظات التى سوف تصدر التراخيص.



وأوضح النويشى لـ"الشروق"، أن اللائحة التنفيذية ستنظم عمل المحال العامة، خاصة أن نحو 80% من المحال تدار دون تراخيص، معتبرا أن القانون سيحل أزمة كبيرة لأصحاب المحال العامة، وسيعطى الدولة حقها من تلك التراخيص.

وأشار إلى أنه سيكون هناك مراكز لإصدار تراخيص تلك المحال فى المحافظات ومجالس المدن.

وبشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة وفقا للائحة التنفيذية، قال النويشي إنه سيتم تحديد المواعيد للمحال وفقا لطبيعة المكان، ونشاطه، وسيتم تسجيل كل تلك البيانات فى رخصة المحل، مردفا: "المحال الموجودة داخل المحافظات السياحية سيكون لها خصوصية".



وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكتوبر الماضي على القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة. ونشرت الجريدة الرسمية، نص القانون بعد موافقة الرئيس عليه.



كان مجلس النواب وافق (منتصف يوليو الماضي) بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية