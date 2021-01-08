الاقتصاد الكندي يفقد وظائف لأول مرة منذ أبريل الماضي

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فقدت كندا 62 ألف و600 وظيفة في ديسمبر الماضي، مما وضع حداً لانتعاش استمر سبعة أشهر في سوق العمل، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأبناء اليوم الجمعة.

وتوقع الاقتصاديون انخفاضا قدره 37 ألف و500 وظيفة، حسب متوسط التوقعات في استطلاع سابق لبلومبرج.

وارتفع معدل البطالة إلى 6ر8٪، من 5ر8٪ في نوفمبر الماضي، حسبما أفادت هيئة الإحصاءات الكندية اليوم الجمعة في أوتاوا.

تسبب عدم اليقين حول طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وظهور سلالات جديدة من كوفيد-19 وتمديد الإغلاق في فترة ما بعد العطلة في خفض التوقعات باحتمالات حدوث تحسن في بداية هذا العام.

ومع ذلك، فإن هناك تفاؤلا بحدوث تسارع للاقتصاد مع انتظام وتيرة التطعيمات باللقاح المضاد للفيروس الفتاك.

وفي حين أن سوق العمل تعافى بنسبة 79٪ من الـ3 ملايين وظيفة التي فقدت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، غير أن كندا فقدت 636 ألف وظيفة مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وهذا الرقم يفوق الـ 430 ألف وظيفة التي فقدها الاقتصاد الكندي في ذروة أزمة الركود عام 2008-2009.