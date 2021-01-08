 محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية بالحامول وحملات لرفع الاشغالات وتعقيم المساجد - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية بالحامول وحملات لرفع الاشغالات وتعقيم المساجد

مقر محافظة كفر الشيخ - ارشيفية
مقر محافظة كفر الشيخ - ارشيفية
محمد نصار
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 9:03 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 9:03 م
أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمع المدني والمشاركة الفعالة بمركز الحامول، لقيام عدد من الأهالي بالمشاركة في أعمال زراعة 16 عمودًا للإنارة العامة بطريق صلاح أبوسكن، بحضور جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، ورضا الشربيني رئيس قرية التفتيش بمتابعة .

كما أشرف جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول على أعمال رفع الاشغالات وإزالة التعديات على الشوارع والأرصفة، بحضور مصطفي مسعد وعصام القصيف نائبي رئيس المركز، والنقيب شريف الباز وقوة من مركز شرطة الحامول وقسم الإشغالات، وتم إزالة 3 أكشاك مخالفة وغير مرخصة.

كما شن مجلس المدينة حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمحلات والمطاعم، وارتداء الكمامات والجونديات، كما تابع رئيس المدينة، أعمال رش وتطهير وتعقيم المساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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