ترامب عن اقتحام الكونجرس: أنصاري دنسوا مقر الديمقراطية

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قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنه "غاضب من أعمال العنف وانعدام القانون والفوضى" بعد أن اقتحمت مجموعة من أنصاره مبنى الكابيتول وتسببوا قسرا في تعليق جلسة مشتركة للكونجرس.

وقال ترامب إن المتظاهرين "دنسوا مقر الديمقراطية"، مضيفا في مقطع فيديو نشر عبر تويتر "إلى هؤلاء الذين خالفوا القانون، ستدفعون الثمن".

ولم يعترف ترامب بدوره في إثارة غضب مؤيديه بمزاعم لا أساس لها بتزوير الانتخابات وتشجيعهم على التوجه إلى مبنى الكابيتول.

ووعد بانتقال سلس للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي فاز عليه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

وقال "صدق الكونجرس الأن على النتائج، ستتولى إدارة جديدة في 20 يناير. وينصب تركيزي حاليا على ضمان انتقال سهل ومنظم وسلس للسلطة".

ومع ذلك، أضاف ترامب في رسالة إلى "أنصاره الرائعين"، قائلا "أعلم أنكم محبطون ولكني أريدكم أيضا أن تعلموا أن رحلتنا المذهلة قد بدأت للتو".