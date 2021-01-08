صندوق النقد: المكسيك تتعرض لتحديات اقتصادية هائلة على الأجل المتوسط

قال مدير إدارة النصف الغربي للكرة الأرضية بصندوق النقد الدولي ألخاندرو ورنر في عرض الكتروني للجامعة المكسيكية المعروفة باسم "آي تي أيه إم" إن المكسيك ستمر بوقت صعب بالعودة إلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 قبل أن يحل عام 2026 أو عام 2027.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن ورنر قوله إن المكسيك تتعرض لتحديات في اجتذاب نوع الاستثمار المطلوب لاستعادة الوظائف المفقودة.



وقال إن المكسيك يجب أن تبذل المزيد لضمان وجود قواعد واضحة لاجتذاب الاستثمار الخاص.



وأضاف أن من المرجح أن تحتاج المكسيك إلى تعزيز ماليتها العامة لضمان تحقيق الأمن المالي في وقت تحتاج فيه للإنفاق على الصحة والتعليم والتوزيع الاقتصادي والاستثمار العام على الأجل المتوسط.



وفي العام الماضي، كان لدى المكسيك هامش مالي لتقديم المزيد من حزم التحفيز عبر برامج مستهدفة وتخفيف السياسة النقدية بشكل أكثر قوة مثل دول أخرى في أمريكا اللاتينية.



ومع ذلك، لا تزال المكسيك لديها فرصة في يكون أداؤها أفضل عن توقعات صندوق النقد الدولي في عام 2021. وقد يستفيد الاقتصاد المكسيكي من حزم التحفيز المالي الإضافية في الولايات المتحدة.