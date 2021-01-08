خامنئي يحظر استيراد اللقاحات البريطانية والأمريكية المضادة لكورونا

قال قائد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي إنه يحظر استيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد التي صنعتها الشركات الأمريكية والبريطانية، مما يحد من خيارات البلاد، فيما تواجه أسوأ تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف خامنئي في خطاب متلفز اليوم الجمعة "استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية للبلاد أمر محظور. إذا كانت شركة "فايزر" بإمكانها إنتاج لقاح، عندئذ لماذا يريدون أن يعطوه لنا؟ يتعين أن يستخدموه لأنفسهم، حتى لا يتكبدوا المزيد من حالات الوفاة، مثلما الحال مع المملكة المتحدة".

وأشار خامنئي فقط إلى "فايزر" بالاسم، لكن الحظر يبدو أنه يستبعد استيراد اللقاحات التي صنعتها شركة "استرا زينيكا بي إل سي" البريطانية بالإضافة إلى "مودرنا" الأمريكية.

ودعا خامنئي أبناء الشعب الايراني الى المزيد من الالتزام بالتوصيات الصحية منعا لتفشي كورونا، حسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الأيرانية (ارنا).

جاء ذلك في خطاب متلفز لخامنئي في ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قم المقدسة عام 1979، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأكد خامنئي أن "الولايات المتحدة ترى مصلحتها في زعزعة أمن المنطقة"، منوها الى ان أمريكا هي السبب الرئيسي وراء زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف أن إيران تتمتع بالأمن والاستقرار والصمود والقدرة عشرات الإضعاف أكثر من أمريكا، مشددا على ضرورة أن تتحرك الدول الغربية لرفع كافة أشكال الحظر عن إيران.

وقال "الجمهورية الإسلامية لديها التزامات بدعم حلفائها في المنطقة وتواجدنا الاقليمي هو لتعزيز الثبات والاستقرار في المنطقة".

وتابع: "إيران ليس لديها أي استعجال لعودة أميركا إلى الاتفاق النووي بل المهم هو إزالة الحظر المفروض على الشعب الإيراني، وإذا التزم الآخرون فإننا سنعود لالتزاماتنا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت في مايو عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته بجانب فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا مع ايران عام 2015، وفرضت عقوبات شديدة على طهران.