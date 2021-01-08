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بالفيديو.. الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الملك سلمان يتلقى لقاح كورونا
الملك سلمان يتلقى لقاح كورونا
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 9:46 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 9:46 م

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الجمعة في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال الربيعة: «اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصًا منه على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج».

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