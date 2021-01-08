نصر الله: ما حدث بالكونجرس هو نفسه ما تحاول أمريكا فعله في دول العالم

قال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن ‏الأحداث التي جرت في أميركا مؤخرًا خطيرة وكبيرة جدًا، ولا يمكن تسخيفها أو تصغيرها مهما حاول البعض.



وأضاف نصر الله، نقلًا عن «MTV» اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، أن ما حدث في الكونجرس هو نفسه ما تحاول الولايات المتحدة أن تقوم به في دول العالم وما تقوم به في لبنان منذ عام ونصف، متابعًا: «جاء ترامب ليطبقه على النظام الأميركي».



وصادق الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.



وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.