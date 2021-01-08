رئيس وزراء العراق: بلادنا لن تكون ساحة للصراعات الإقليمية والدولية

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن بلاده لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية والدولية بعد اليوم، وسيكتمل انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية خلال الأيام المقبلة.

وأكد الكاظمي - في كلمته خلال الاحتفال بالعام المئة لتأسيس الجيش العراقي التي أوردتها قناة (السومرية نيوز) اليوم الجمعة - أنه تم سحب دفعات من القوات الأمريكية من العراق ضمن توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية، مبينا أن هذه الخطوة جاءت كثمرة للحوار الاستراتيجي المتواصل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب سوف يكتمل في الأيام المقبلة ولن يتبقى إلا مئات منهم فقط للتعاون في مجالات التدريب والتسليح والدعم الفني.

وأضاف الكاظمي أنه لن يسمح باختطاف القرار الوطني من قبل أي جهة كانت.. "ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية".

بدوره.. حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، مما سماه "اندلاع حرب أهلية في العراق"، حال استمر إطلاق الصواريخ العشوائية على المنطقة الخضراء.

وقال عناد:"يجب أن نكون حكماء ونعمل بطريقة علمية، ولا نجر البلاد إلى حرب أهلية".. لافتا إلى أن السياسيين تمت مخاطبتهم بوضع الخلافات الشخصية جانباً، ووضع مصلحة البلد أولاً، لأنه إذا حدث شيء ما، فالكل سيخسر ولا يوجد رابح.