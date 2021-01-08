توقعات بزيادة مبيعات السيارات في البرازيل عام 2021 بنسبة 15%

كشف لويس كارلوس مورايس رئيس اتحاد صناعة السيارات في البرازيل خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الجمعة، عن توقعات بوصول حجم مبيعات السيارات في البلاد إلى إجمالي 37ر2 مليون سيارة هذا العام، بزيادة 15٪ عن العام السابق وذلك بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن مورايس القول بأن مبيعات السيارات في عام 2020، بلغت ما إجماليه 06ر2 مليون سيارة، حيث انخفضت بنسبة 02ر 26٪ عن العام السابق.



وقال مورايس إنه من المتوقع زيادة حجم الإنتاج بنحو 25% العام المقبل ليصل إلى 52ر2 مليون سيارة.



وكشف مورايس خلال المؤتمر عن انخفاض حجم الصادرات في عام 2020، بنسبة 3ر24% حيث بلغت 330ر324 سيارة، موضحًا أن عام 2020 كان الأسوأ بالنسبة للمبيعات منذ عام 2016.