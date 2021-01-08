فصل التيار الكهربائي عن قرية التوفيقية بالبحيرة بسبب حريق

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فصلت شركة كهرباء البحيرة التيار الكهربائي عن قرية التوفيقية، التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بسبب اندلاع حريق داخل مخزن زيت رجيع بالقرية على يعود التيار الكهرباء عقب السيطرة على الحريق.

وتواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من جهودها؛ من أجل السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخزن للزيوت الرجيع بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، قد بدفعت بـ10 سيارات حماية مدنية السيطرة على حريق هائل اندلع، منذ قليل، داخل مخزن للزيوت الرجيع بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وكان حريق هائل قد اندلع داخل مخزن للزيوت بقرية التوافقية، التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق هائل داخل مخزن للزيوت بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

وعلى الفور، انتقلت سيارت الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وجاري فرض كردون، أمني حول الحريق للسيطرة عليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.