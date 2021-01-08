رومانيا تسجل نحو 5 آلاف إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت رومانيا نحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت إذاعة "صوت رومانيا" الدولية، اليوم الجمعة، أنه تم الإبلاغ عن معظم الحالات الجديدة - ما يمثل 940 حالة - بالعاصمة "بوخارست"، بينما يرقد 1106 حالات بوحدة الرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد التي أصيبت بالمرض منذ بداية الجائحة 658 ألف حالة، تعافى منهم ما يقرب من نسبة 90 %.. وتم تقديم تطعيمات من لقاح (فايزر- بيونتك) المضاد للفيروس لـ 76 ألف شخص في البلاد حتى الآن.