 الجيش الجزائري يعلن تفكيك قنبلة بولاية بومرداس شمالي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الجزائري يعلن تفكيك قنبلة بولاية بومرداس شمالي البلاد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 1:28 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 1:28 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، تفكيك قنبلة عثر عليها بولاية بومرداس، شمالي البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وأثناء القيام بدورية بمنطقة زموري، بولاية بومرداس بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت قوات الجيش اليوم الجمعة من اكتشاف قنبلة تقليدية الصنع ، حيث تدخلت على الفور فرقة من الأجهزة المختصة بالجيش لتفكيك القنبلة وإبطال مفعولها".

وأكد البيان أن هذه العملية تؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لوحدات الجيش لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، أعلنت أمس الخميس عن كشف مخابئ للأسلحة والذخيرة ومعدات تفجير بولاية تيزي وزو، شمال شرقي البلاد.


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