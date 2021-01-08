أعلن مايكل شيرفين، القائم بأعمال مدعي دائرة كولومبيا، التي تحتضن العاصمة الأمريكية واشنطن، أن السلطات القضائية وجهت اتهامات رسمية إلى 40 شخصا على خلفية الاضطرابات في الكابيتول.

وأوضح شيرفين، في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، أن الجهات المعنية فتحت للتو 40 قضية جنائية كما تنوي توجيه اتهامات إلى 15 شخصا آخرين حتى نهاية اليوم، مشيرا إلى أن المعتقلين بينهم رجل كان يحمل بندقية عسكرية وزجاجة حارقة.

وأوضح أن "كل الخيارات على الطاولة" فيما يخص تحميل المشاركين في أعمال الشغب المسؤولية، مضيفا أن الاتهامات قد تشمل التآمر التخريبي والنهب والتمرد، مشددا على أن هذا ليس إلا بداية للتحرك الفدرالي للتعامل مع المشاغبين.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

واليوم أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة.