138 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والإجمالي 15352

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها بثته الإذاعة الرسمية مساء الجمعة، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي الإصابات 15352 إصابة مؤكدة، من بينها 13183 حالة شفاء، و382 وفاة.