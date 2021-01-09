138 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والإجمالي 15352

الأكثر قراءة
بعد تعليقه على أحداث بورسعيد.. استدعاء أحمد عيد عبدالملك للتحقيق في إثارة الفتنة
قصة طبيب لم يستحم لمدة خمس سنوات
السودان يعرب عن قلقه إزاء إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة
أمين النواب: الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 تبدأ برئاسة فريدة الشوباشي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها بثته الإذاعة الرسمية مساء الجمعة، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبلغ اجمالي الإصابات 15352 إصابة مؤكدة، من بينها 13183 حالة شفاء، و382 وفاة.